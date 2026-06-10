“الخُضر” ينهون تحضيراتهم لمواجهة بوليفيا قبل انطلاق المونديال

أجرى المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، حصة تدريبية جديدة بمركز روك تشالك بارك بمدينة لورانس التابعة لجامعة كانساس. وذلك عشية مواجهته الودية أمام منتخب بوليفيا، في آخر اختبار تحضيري قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وانطلقت الحصة التدريبية على الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، إذ ركز الناخب الوطني وطاقمه الفني على وضع اللمسات الأخيرة والجوانب التكتيكية الخاصة بالمباراة المرتقبة، بهدف ضمان جاهزية اللاعبين قبل دخول غمار المنافسة العالمية.

وأظهر رفقاء القائد رياض محرز تركيزًا كبيرًا وانضباطًا واضحًا خلال الحصة، في ظل رغبتهم في تحقيق أقصى استفادة من هذا الموعد الودي الأخير قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم.

وستشكل مواجهة بوليفيا، المقررة هذا الأربعاء بملعب CPKC Stadium بمدينة كانساس سيتي، آخر محطة تحضيرية للمنتخب الوطني قبل مباراته الأولى في المونديال.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق للواحدة صباحًا من يوم 11 جوان بتوقيت الجزائر.

وأشار الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى أن اللقاء سيجرى دون حضور الجماهير لأسباب تنظيمية، على أن يكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام المعتمدة لتغطية الحدث.