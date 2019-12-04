الخضر يواجهون أفضل منتخب في العالم شهر مارس 2020

الرياضة
  • -
  • 0
الخضر يواجهون أفضل منتخب في العالم شهر مارس 2020 صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يتجه المنتخب الوطني الجزائري لمواجهة المنتخب البلجيكي وديا شهر مارس من سنة 2020.

الإعلامي بقناة “أورو سبورت” الفرنسية “مانو” أكد وجود مفاوضات جارية بين الفاف والاتحادية البلجيكية لكرة القدم لترسيم المباراة.

ذات المصدر اضاف ان المباراة الودية ستُلعب بمدينة “ليل” الفرنسية التي احتضنت مواجهة الخضر ضد كولومبيا.

يُذكر ان المنتخب البلجيكي يحتل الصف الأول في ترتيب الفيفا لأفضل المنتخبات في العالم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=736404

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com