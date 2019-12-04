الخضر يواجهون أفضل منتخب في العالم شهر مارس 2020

يتجه المنتخب الوطني الجزائري لمواجهة المنتخب البلجيكي وديا شهر مارس من سنة 2020.

الإعلامي بقناة “أورو سبورت” الفرنسية “مانو” أكد وجود مفاوضات جارية بين الفاف والاتحادية البلجيكية لكرة القدم لترسيم المباراة.

ذات المصدر اضاف ان المباراة الودية ستُلعب بمدينة “ليل” الفرنسية التي احتضنت مواجهة الخضر ضد كولومبيا.

يُذكر ان المنتخب البلجيكي يحتل الصف الأول في ترتيب الفيفا لأفضل المنتخبات في العالم.