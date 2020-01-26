“الخضر” يواجهون أفضل مُنتخب في العالم وديا !!

من المُمكن جدا ان يواجه المنتخب الوطني الجزائري المنتخب البلجيكي وديا شهر جوان المقبل بالعاصمة البلجيكية “بروكسل”.

الصحافة البلجيكية أكدت اليوم الأحد ان زملاء “كيفين دي بروين” يُريدون التحضير ليورو 2020 بمواجهتين وديتين من بينهم واحدة ضد الخضر.

ذات المصدر أضاف ان المواجهة التي كان من المُقرر ان تُلعب شهر مارس المقبل تم تأجيلها بسبب تغيير الكاف لموعد كأس أمم إفريقيا 2021.

وأشارت الصحافة البلجيكية إلى ان المواجهة التي ستكون الآخيرة للشياطين الحمر قبل انطلاق كأس أمم أوروبا 2020 ستُلعب بملعب الملك بودوان ببلجيكا.

ويحتل المنتخب البلجيكي المركز الأول في ترتيب الفيفا الآخير الخاص بشهر ديسمبر.