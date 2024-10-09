الخضر يواجهون التوغو بالقميص الأبيض

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الأربعاء، أن المنتخب الوطني سيخوض مواجهة منتخب التوغو، بالقميص الأبيض.

وسيرتدي زملاء القائد، رياض محرز، قميصاً وتباناً وجوارب كلها بيضاء. بينما سيرتدي لاعبو المنتخب التوغولي قميصاً أصفر وتباناً أخضر وجوارب صفراء.

وحسب بيان الفاف عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فإن هذا القرار جاء بعد الاجتماع التقني الذي يسبق المباراة. حيث استعرض المنظمون وممثلو المنتخبين جميع الجولنب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمباراة.

للإشارة، سيحضتن ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، غدا الخميس، بداية من الساعة الثامنة مساءً، المواجهة التي ستجمع الخضر بمنتخب التوغو، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.