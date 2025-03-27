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الرياضة

الخضر يواجهون السويد وديا في هذا الموعد

بقلم عزيز طالبي
الخضر يواجهون السويد وديا في هذا الموعد
الخضر
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كشف رئيس الفاف، وليد صادي، اليوم الجمعة، عن برمجة مباراة ودية للمنتخب الوطني الأول أمام منتخب السويد بالعاصمة ستوكهولم.

وقال وليد صادي في تصريح لـ “النهار” بالقاعة البيضاوية في العاصمة على هامش نهائي دورة الصحافة: “المنتخب الوطني سيلعب مباراة ودية أمام المنتخب السويدي”.

وأضاف وليد صادي أن المواجهة ستلعب بالعاصمة ستوكهولم: “المباراة الودية ستجرى بالعاصمة ستوكهولم يوم 10 جوان”.

وسبق للمنتخب الوطني مواجهة السويد ودياً بمدينة مالمو السويدية. انتهت بخسارة زملاء رياض محرز بثنائية، في شهر نوفمبر سنة 2022.

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