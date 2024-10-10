الخضر يواجهون الطوغو بنية التأكيد وحسم التأهل إلى “الكان”

يستقبل المنتخب الوطني، سهرة اليوم الخميس، منتخب الطوغو، بملعب “19 ماي” بعنابة. برسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيكون المنتخب الوطني مطالبا في هذا اللقاء بتحقيق الفوز على حساب الطوغو، من أجل تأكيد نتائجهم الإيجابية المسجلة مؤخراً، وتعزيز رصيدهم بثلاث نقاط جديدة للحفاظ على صدارة مجموعتهم الخامسة. ما يضعهم على بعد نصف خطوة من نهائيات “كان” 2025.

كما ستكون هذه المباراة فرصة لبعض العناصر الجديدة في المنتخب الوطني، على غرار بوحلفاية، رضواني، ومازة، لإظهار إمكانياتهم.

في المقابل، يطمح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، في هذه المباراة، إلى مواصلة حصد النتائج الإيجابية، وتحسين المردود الفني للخضر.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني ونظيره الطوغولي، مقررة سهرة اليوم الخميس، بملعب “19 ماي” بعنابة، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلاً.