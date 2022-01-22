الخضر يواجهون الكاميرون في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر

أجريت اليوم السبت، بالعاصمة الكاميرونية دوالا، قرعة الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأسفرت هذه القرعة الخاصة بالدور الفاصل، عن مواجهة المنتخب الجزائري، لنظيره الكاميروني.

وسيخوض المنتخب الوطني، مباراة الذهاب بالكاميرون، على أن تكون مواجهة العودة بملعب “مصطفى تشاكر” بالجزائر.

يذكر أن مبارتي الذهاب، والعودة، بين المنتخب الوطني، ونظيره الكاميروني، ستجريان شهر مارس المقبل.