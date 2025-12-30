“الخضر” يواجهون الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

تعرف المنتخب الوطني، سهرة اليوم الثلاثاء، على منافسه في الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا 2025. وهو منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تأهل في المركز الثاني للمجموعة الرابعة.

وهي المباراة المبرمجة بتاريخ 6 جانفي، بداية من الساعة الـ17.00 مساءً بتوقيت الجزائر.

وذلك بعدما تصدّر منتخب الجزائر المجموعة الخامسة بجدارة، عقب فوزين متتالين أمام السودان (3-0)، وبوركينا فاسو (1-0). ما أهّله مباشرة إلى هذا الدور الحاسم من البطولة، قبل مواجهة غينيا الإستوائية في الجولة الثالثة.

من جهتها، نجحت الكونغو الديمقراطية في تأمين بطاقة التأهل بعد فوزها المستحق على منتخب بوتسوانا بنتيجة (3-0)، محتلة المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر بفارق الأهداف، منتخب السنغال، الذي تصدّر مجموعته بفوزه على البنين بنفس النتيجة (3-0) في الجولة الثالثة.