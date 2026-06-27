“الخضر” يواجهون النمسا تحت ضغط الحسابات

يختتم فجر غدٍ الأحد بتوقيت الجزائر، المنتخب الوطني، مشواره في دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026 الجارية وقائعها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، بمواجهة حاسمة ومصيرية، أمام النمسا.

ويدخل “الخضر” مواجهة النمسا، برسم الجولة الثالثة والأخيرة، تحت ضغط الحسابات، على اعتبار أن الهزيمة تعني نهاية المشوار رسميا. بعد الخروج من ترتيب أفضل الثوالث مع اقتراب انتهاء مرحلة المجموعات.

ويملك المنتخب الوطني، في رصيده 3 نقاط مع ناقص اثنين في فارق الأهداف وهو نفس رصيد النمسا صاحبة +0 هدف. ما يعني أن هزيمة أي طرف يعني الإقصاء رسميا.

وحسمت إلى حد كتابة هذه الأسطر 5 منتخبات تأهلها إلى الدور الـ 32 كأفضل ثوالث المجموعات. ويتعلق الأمر بكل من السويد والإكوادور والبوسنة والهرسك وباراغواي بـ 4 نقاط، إلى جانب السنغال بـ 3 نقاط.

وأمام المعطيات الجديدة، وخروج “الخضر” من قائمة أفضل الثوالث. يتعيّن على رفقاء القائد رياض محرز، الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل في وصافة المجموعة الـ10، أو التعادل للتأهل ضمن أفضل الثوالث.

.. اسبانيا مقابل الفوز و3 منافسين محتملين في حال التعادل

اتضحت الأمور نسبيا بخصوص منافسي المجموعة الـ 10 لمونديال 2026. التي تصدرها منتخب الارجنتين بانتصارين، والذي سيواجه منتخب الرأس الأخضر، وصيف المجموعة الـ 8 في الدور الـ 32.

أما المنتخب الوطني، وفي حال فوزه على النمسا، وانهاءه دور المجموعات في الوصافة. سيلاقي رسميا منتخب اسبانيا، متصدر المجموعة الـ 8، يوم الخميس الـ 2 جويلية 2026، بملعب “لوس أنجلوس”.

في حين التأهل ضمن أفضل ثوالث في حال التعادل أمام النمسا، فإن “الخضر” سيكونون أمام 3 منافسين محتملين، أوّلهم سويسرا في حال إقصاء ايران. التي تحتل حاليا المركز الـ 6 في قائمة أفضل ثوالث بـ 3 نقاط و0 فارق أهداف، بعد خوض 3 جولات.

كما قد يصطدم المنتخب الوطني، في حال تأهله كأحد أفضل الثوالث. في الدور الـ 32 من منافسة كأس العالم، بمنتخب بلجيكا متصدر المجموعة الـ 7، في لقاء سيقام يوم الأربعاء الفاتح جويلية الداخل، بملعب “سياتل”.

إلى جانب امكانية مواجهة منتخب انجلترا، في حال نجح الأخير في تحقيق الفوز على بنما. في الجولة الـ 3 والأخيرة، والحفاظ على صدارة المجموعة الـ 12، في مواجهة ستقام أيضا في الفاتح جويلية المقبل، بملعب “أتلانتا”.

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