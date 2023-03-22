الخضر يواجهون النيجر بالبدلة البيضاء في تصفيات “الكان”

سيدخل المنتخب الوطني بالبدلة البيضاء خلال مواجهة النيجر يوم الجمعة التي ستلعب ضمن تصفيات كان كوت ديفوار.

وكشف الحساب الرسمي لـ “الفاف” عبر الموقع الرسمي اليوم الأحد، أن منتخب النيجر سيرتدي القميص الأخضر حسب الاجتماع التقني الذي جرى اليوم.

كما قال أنه يحق لكل فريق أن يجلس في دكته 12 لاعبا بالإضافة إلى سبعة مسؤولين عن المنتخبات.

كما أعلن أن القيام بخمس تبديلات.

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