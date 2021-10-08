الخضر يواجهون النيجر لرفع المعنويات ومواصلة مشوار التصفيات

يواجه المنتخب الوطني، أمسية اليوم الجمعة، منتخب النيجر، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وسيدخل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، بنية تحقيق الفوز لا غير، للعودة إلى سكة الإنتصارات بعد تعثرهم في المباراة التي جمعتهم ببوريكنا فاسو، والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

مهمة الخضر لن تكون سهلة في هذه المباراة، بالنظر للتصريحات الأخيرة لمدرب النيجر كافالي، والذي أبدى فيها عزيمة أشباله على صنع المفاجئة.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته ضمن هذه التصفيات بأربعة نقاط، فيما يحتل منتخب النيجر المركز الثالث بثلاثة نقاط.

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