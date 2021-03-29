الخضر يواجهون بوتسوانا وعينهم على تحطيم رقم المنتخب الإيفواري

يحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة أمسية اليوم الإثنين مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب بوتسوانا في إطار الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021.

وسيكون المنتخب الوطني أمام تحدي جديد سهرة اليوم، من أجل الإقتراب من تحطيم الرقم القياسي الذي بحوزة المنتخب الإيفواري بـ 26 مباراة دون هزيمة.

وتمكن المنتخب الوطني من الوصول إلى 23 مباراة دون هزيمة منذ إشراف المدرب جمال بلماضي على العارضة الفنية للخضر.

وسيدخل الناخب الوطني جمال بلماضي مباراة اليوم بتشكيلة مغايرة عن التي لعبت المباراة الأولى أمام منتخب زامبيا، بعد إلتحاق كل من سعيد بن رحمة، رامي بن سبعيني، رياض محرز، وسفيان فيغولي.