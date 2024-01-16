الخضر يواجهون بوركينافاسو وسط أجواء حارة جدا

سيواجه لاعبو الخضر منتخب بوركينافاسو السبت القادم وسط أجواء حارة جدا تصل إلى 37 درجة مئوية.

وسيلعب القائد رياض محرز ورفقاؤه بداية من الساعة ثانية مساء بالتوقيت المحلي، وسط أجواء ساخنة، على أمل التعود عليها خلال التحضيرات التي ستجري غدا في نفس التوقيت.

وفضل الناخب الوطني جمال بلماضي التدرب في توقيت المباراة قصد التعود بشكل كبير على الحرارة التي قد تعرقل كثيرا مردود اللاعبين خاصة المتأخرين من الجانب البدني.

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