الخضر يواجهون بورندي في آخر امتحان قبل الـ”كان”

يواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة 15:00 (16:00 بتوقيت الجزائر) نظيره البورندي، في ثاني وآخر لقاء ودي له في إطار تربصه المقام بـ”لومي” الطوغولية، تحضيرا لـ”كان” كوت ديفوار.

ويولي الناخب الوطني، جمال بلماضي، أهمية كبيرة لمباراة اليوم المقررة بملعب “كيغي” من أجل ضبط معالم التوليفة الأساسية التي سيعتمد عليها في كأس أمم إفريقيا. وهو ما دفعه لبرمجة الودية دون جمهور، وبعيدا عن أعين الإعلام.

كما قرر بلماضي، لعب اللقاء الودي في حدود الساعة 15:00. بتوقيت طوغو. من أجل إدخال لاعبيه في أجواء الـ”كان” لاسيما وأن لقاء الجولة الثانية أمام بوركينافاسو، مبرمج في نفس التوقيت.

للإشارة فإن المنتخب الوطني، الذي فاز في أول ودياته أمام منتخب طوغو المحلي، سيغادر العاصمة “لومي” التي التحق به في الفاتح جانفي الماضي، غدا الأربعاء. نحو مدينة “بواكي” التي ستحتضن لقاءاته في مجموعات “الكان”

ويتواجد الخضر في المجموعة الرابعة، إلى جانب أنغولا. منافسهم في جولة الافتتاح وبوركينافاسو الذي سيلاقيه المنتخب في الجولة الثانية، قبل اختتام دور المجموعات بمواجهة موريتانيا.