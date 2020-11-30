الخضر يواجهون تونس في افتتاح الدورة التأهيلية لكان 2021

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في الـ15 ديسمبر المقبل، نظيره التونسي، في افتتاح مشوارهما للدورة التأهيلية لكان 2021.

وسيلاقي المنتخب الوطني، منتخب المغرب، في الجولة الثانية، المقررة في الـ18 ديسمبر، قبل أن يواجه في الجولة الثالثة، المبرمجة يوم 21 من نفس الشهر، المنتخب الليبي.

وسيختتم الخضر، مشوارهم في هذه الدورة التأهيلية لكان 2021، بواجهة المنتخب المصري، بتاريخ 24 ديسمبر، لحساب الجولة الرابعة والأخيرة.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول، والثاني من هذه الدور التأهيلية، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 لأقل من 20 عاما، والمقررة بموريتانيا.