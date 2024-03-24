الخضر يواجهون جنوب إفريقيا بالبدلة البيضاء

سيواجه المنتخب الوطني، منافسه برسم المباراة الودية الثانية، في إطار دور فيفا الودية، منتخب جنوب إفريقيا، بالبذلة البيضاء.

وذلك حسب ماخلص إليه، الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة والذي عقد صباح اليوم الأحد بحضور ممثلين عن الفيفا، ووفدي المنتخبين، وتم خلال هذا اللقاء استعراض كافة الجوانب التنظيمية والتنظيمية الخاصة باللقاء، حسب ماكشفته الفاف عبر موقعها الرسمي.

كما تقرر كذلك، منح 6 تغييرات للمنتخبين طيلة أطوار المواجهة، مع تغيير سابع في حالة الضرورة القصوى، في حال تعرض أحد اللاعبين لارتجاج في المخ.

بالإضافة للقيام بثلاث توقفات خلال مجريات اللقاء، دون احتساب الشوط الأول، وسيُسمح لكل فريق بوجود 12 لاعباً على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى 7 مسؤولين.

وللإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره الجنوب افريقي، يوم الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا.