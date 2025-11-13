الخضر يواجهون زيمبابوي في أول اختبار لتأكيد جاهزيتهم لـ”الكان”

يواجه المتخب الوطني لكرة القدم، أمسية اليوم الخميس، نظيره من زيمبابوي، في مباراة تحضيرية استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويسعى المنتخب الوطني استغلال هذه المباراة التحضيرية، من أجل تأكيد جاهزيتهم لدخول غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا.

كما ستكون هذه المواجهة فرصة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل اختبار بعض العناصر الجديد، ومنح فرصة لأسماء أخرى، لتأكيد أحقيتهم في التواجد ضمن تعداد الخضر.

من جهة أخرى سيكون التعداد الحالي للمنتخب الوطني، مجبرا على تقديم أفضل ما لديهم، لتأكيد أحقيته كل منهم في المشاركة في “الكان” المقبل.

يذكر أن هذه المباراة التحضيرية للمتخب الوطني، ضد زيمبابوي، مقررة انطلاقا من الساعة (17:30)، بملعب “الأمير عبد الله الفيصل” بمدينة جدة السعودية.