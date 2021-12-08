الخضر يواجهون غامبيا وغانا وديا.. وهذا هو موعد التنقل إلى الكاميرون

سيكون المنتخب الوطني على موعد مع تنشيط ودية يوم 1 جانفي بقطر خلال التربص الذي سينطلق يوم 27 ديسمبر.

كما سيخوض زملاء القائد رياض محرز مباراة ودية ثانية يوم 5 جانفي في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية أن المنافس الثاني سيكون بنسبة كبيرة منتخب غانا.

ويستعد الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون المقرة بين 9 جانفي و6 فيفري.

إلى جانب ذلك، قال المصدر، أن أشبال بلماضي سيتنقلون إلى الكاميرون يوم الجمعة 7 جانفي على متن طائرة خاصة من قطر.

إلى جانب ذلك، ستنطلق تحضيرات حامل لقب “الكان” خلال شهر ديسمبر بمركز التحضيرات بسيدي موسى، وهو موعد إلتحاق للاعبين الناشطين في أوروبا.

كما سيكتمل التعداد يوم 27 ديسمبر بين محترفين ومحليين، وهو موعد التنقل إلى الدوحة القطرية.

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وجه الناخب الوطني للخضر “مجيد بوقرة” رسالة مُباشرة لخصمه القادم في الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

“الماجيك” قال في تصريحات صحفية مُباشرة بعد نهاية مواجهة منتخب مصر.

“عندما تُشارك في منافسة كبيرة وتريد الذهاب بعيدا فمن المؤكد أنك ستواجه منتخبات قوية”.

وأضاف:”المنتخب المغربي من بين هاته المنتخبات حيث ستكون مواجهة السبت عبارة عن داربي كبير ونحن هنا للذهاب بعيدا”.

وختم:”الآن علينا التركيز على الاسترجاع من أجل أن نكون جاهزين لموقعة السبت”.

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عبر المُدرب الوطني “مجيد بوقرة” عن عدم رضاه من قرارات الحكم الذي أدار مواجهة الخضر أمام مصر.

وقال “الماجيك” في تصريحات صحفية مباشرة عقب نهاية اللقاء:”كانت لدينا فترات جيدة في اللقاء وكانت لدينا أيضا فترات سيئة”.

كما أضاف:”تأثر زملاء القائد ياسين براهيمي من الناحية البدنية أمام مصر”.

كما ختم:”لكن أنا سعيد جدا بالمردود المُقدم من اللاعبين خاصة من الناحية التكتيكية”.

طالع أيضا: بوقرة يحدث ثلاث تغييرات على التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة مصر

أحدث مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة تغييرين على التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة المنتخب المصري سهرة اليوم في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس العالم للمنتخبات العربية.

وأحدث المدرب مجيد بوقرة ثلاث تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة لبنان الأخيرة، بدخول كل من بدران، دراوي، ومزياني، مكان كل من طهرات، سوداني وميريزيق المعاقب.

التشكيلة الاساسية: مبولحي، بن عيادة، مزياني، بونجاح، بلايلي، براهيمي، توقاي، بن دبكة، دراوي، بدران، شتي

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وجه الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، ما يمكن وصفه بـ”الضربة الإستباقية” للمغرب، نظرا لإمكانية ملاقاتها في الدور القادم لكأس العرب.

وتحدث بوقرة، في هذا الشأن قائلا، صبيحة اليوم الإثنين :”المنتخب المغربي يقدم بداية دورة جيدة، ونحن جاهزون لملاقاة أي كان”.

وواصل بوقرة في نفس السياق :”تواجدنا في هذه الدورة هدفه لعب مباريات في المستوى العالي”.

ولم يظهر الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر، بوقرة أي قلق من أسود الأطلس، رغم عروضهم القوية منذ بداية كأس العرب.

وشدد “الماجيك” على أن تركيزه منصب على مواجهة مصر، غدا الثلاثاء، لتحديد متصدر المجموعة، على أن يفكر بعد ذلك في قادم التحديات.

وسيجد الأفناك نفسهم أمام الجارة الغربية، في حالة إكتفائهم بالمركز الثاني وعجزهم عن حسم الأمور مع الفراعنة.

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موعد ناري بين الخضر والمنتخب المصري

وسيكون أشبال بوقرة على موعد ناري عند مواجهة المنتخب المصري. في الجولة الثانية من دوري المجموعات من منافسة كأس العرب، يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي. وحشدت القنوات العربية جيشا من الإعلاميين لتغطية مباراة المنتخبين.

كما ستعرف مباراة الجزائر ومصر حضور قياسي للجماهير بعد إنتهاء التذاكر التي خصصت للمباراة. في حين ستنقل المباراة على قناة “بي إن سبورت” كما ستخصص القناة الأولى “بي إن سبورت أش دي 1” تغطية خاصة لهذا الحدث.

وضمن المنتخبان التأهل بعد فوز كليهما على كل من لبنان والسودان في الجولتين السابقتين. كما ستواصل قناة “الكأس” تغطيتها للحدث الكروي الذي يجري بالعاصمة القطرية الدوحة. وستخصص هي الأخرى تغطية خاصة للحدث. كما سيسمح للمشاهدين متابعة القمة الكروية عبر الانترنت.

كما يتواجد الخضر والفراعنة، وسط موقف نادر، قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمع بينهما غدا الثلاثاء، في ثالث جولات كأس العرب. ويتقاسم أشبال بوقرة وكيروش، صدارة مجموعتهم بالتساوي الكامل من جميع النواحي، حيث يستحيل حاليا الفصل بينهما بفارق الأهداف.

وتشير الأرقام، لتمكن الخضر ومصر من التسجيل في ست مناسبات لكل منهما، مع عدم إستقبال شباك أي منهما لأي هدف.

ومن غرائب الصدف، هو تساوي الخضر ومصر، حتى في ترتيب اللعب النظيف. ويمتلك الخضر علامة “-3” في “الفار بلاي”، بعد طرد مريزيق في مباراة لبنان، ولمصر نفس العلامة، بنيل لاعبيها لثلاث بطاقات منذ بداية الدورة.

ونظرا لكل هذه التفاصيل، فإن الخضر والفراعنة سيكونان مطالبين بتحقيق الفوز في اللقاء الختامي لدور المجموعات، لحسم الأمور بينهما.

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