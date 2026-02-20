الخضر يواجهون غواتيمالا والأوروغواي شهر مارس

أعلنت الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المنتخب الوطني الأول سيجري تربصًا تحضيريًا بإيطاليا خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 31 مارس.

وذلك تزامنًا مع فترة التوقف الدولي المحددة من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

وسيخوض “الخضر” خلال هذا المعسكر مبارتين وديتين: المباراة الأولى أمام منتخب غواتيمالا، يوم 27 مارس، على الساعة 20:30، بملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوة.

و المباراة الثانية أمام منتخب الأوروغواي، يوم 31 مارس، في نفس التوقيت، بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وأكدت الاتحادية أن هذا التربص يندرج ضمن البرنامج الإعدادي المسطر تحسبًا للاستحقاقات القادمة، حيث سيعمل الطاقم الفني على تقييم جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام داخل المجموعة، بما يضمن أفضل تحضير ممكن للموعد العالمي.

وسيتم لاحقًا الإعلان عن قائمة اللاعبين المعنيين بهذا التربص وكافة التفاصيل التنظيمية المرتبطة به عبر القنوات الرسمية للاتحادية.