الخضر يواجهون غينيا الاستوائية بالقميص الأبيض

ستدخل عناصر المنتخب الوطني، غدا الخميس، بالقميص الأبيض في مواجهة مستضيفه منتخب غينيا الاستوائية. في إطار الجولة ما قبل الأخيرة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

فيما سيدخل صاحب الأرض منتخب غينيا الاستوائية بالقميص الأحمر.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد تم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الفني الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر اتحادية غينيا الاستوائية لكرة القدم، بمدينة مالابو.

للإشارة، سيحتضن ملعب “مالابو الجديد” هذه المواجهة بين المنتخبين، غدا الخميس، بداية من الساعة الثانية زوالاً بالتوقيت المحلي.