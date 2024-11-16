الخضر يواجهون ليبيريا بالقميص الأخضر

سيخوض المنتخب الوطني، مواجهة منتخب ليبيريا، والتي تندرج في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بالقميص الأخضر.

كما سيخوض المنتخب المنافس، منتخب ليبيريا هذه المواجهة، بالقميص البرتقالي، حسب ما خلص له الاجتماع الفني قبل المباراة الذي انعقد بعد ظهر اليوم السبت، بملعب الحسين آيت أحمد بتيزي وزو، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني، نظيره الليبيري، غدا الأحد، بملعب “حسين آيت أحمد، بداية من الساعة الخامسة مساءً.