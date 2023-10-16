الخضر يواجهون مصر في مباراة ودية بطابع رسمي

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الإثنين. ثاني مباراة ودية تحضيرية له ضمن فترة التوقف الدولي الحالي. في مواجهة منتخب مصر.

ويسعى المننتخب الوطني. ونظيره المصري، لاستغلال هذه المواجهة، من أجل التحضير للتحديات الرسمية التي تنتظرهم على غرار تصفيات كأس العالم، ونهائيات أمم إفريقيا.

ورغم كون هذه المباراة ودية تحضيرية، إلا أنها تحمل طابعا رسميا، بالنظر للندية التي طالما ميّزت المواجهات التي جمعت المنتخبين.

من جهة أخرى سيكون كلا المنتخبين مسلحا بمعظم نجومه في هذا اللقاء الودي التحضيري، ما يجعل الفرجة مضمونة لعشاق الساحرة المستديرة.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره المصري، مقررة أمسية اليوم الإثنين، انطلاقا من الخامسة مساءً، بتوقيت الجزائر، بملعب “هزاع بن زايد” بالإمارات.