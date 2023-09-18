الخضر يواجهون منتخبي الرأس الأخضر ومصر وديا تحضيرا “لكان 2023”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” اليوم الإثنين، عن برنامج المنتخب الوطني لشهر أكتوبر، أين سيخوض الخضر، مبارتين وديتين أمام منتخب الرأس الأخضر، ومنتخب مصر.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، يواجهة المنتخب الوطني، وديا، منتخب الرأس الأخضر، يوم الخميس 12 أكتوبر، على الثامنة ليلا، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الخرجة الودية الثانية للخضر، ستكون في مواجهة منتخب مصر، يوم الإثنين 16 أكتوبر، بأبو ظبي.

وتدخل هاتين المبارتين الوديتين، ضمن التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار.