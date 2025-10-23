الخضر يواجهون منتخب زيمبابوي تحضيرا لـ”كان 2025″

سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة منتخب زيمبابوي، تحضيرا لمشاركتهم في الطبغة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عن مواجهتهم المنتخب الوطني في مباراة ودية تحضيرية.

كما اوضح ذات المصدرن بأن المباراة التحضيرية التي ستجمعهم بالخضر، ستلعب خلال التواريخ المقبلة لـ”الفيفا”، دون كشف الموعد بالتحديد، ومكان خوض اللقاء.

ومن المقرر أن يتم برمجة مباراة تحضيرية ثانية للمنتخب الوطني، والتي ستكون آخر تحضير لهم، قبل مباشرة مغامرتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.