“الخضر” يواجهون منتخب عالمي شهر أكتوبر القادم !!

يبدو أن تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا قد رفع قيمته بشكل كبير وجعل الكثير من المنتخبات العالمية تُريد مواجهة الخضر وديا.

وذلك خلال أسبوع الفيفا القادم المقرر خلال شهر أكتوبر القادم.

وكشف موقع “ديزاد فووت” أن بعض المنتخبات من أمريكا الجنوبية تُريد مواجهة “أبطال إفريقيا” خلال التاريخ المذكور في الأعلى.

وحسب ذات المصدر فإن المنتخبات هي منتخب الأرجنتين إضافة إلى المنتخبين الأوروغواياني وكذا التشيلي.

وتعود الكلمة الآخيرة للناخب الوطني “جمال بلماضي” من أجل إختيار أحد المنتخبات لمواجهته وديا.

وفي حال ترسيم الإتفاق فإن الخضر سيواجهون منتخب عالمي ولما بالجزائر ضد الأرجنتين بحضور ليونيل ميسي.