الخضر يواجهون نيجيريا والمكسيك بدون جمهور

سيخوض المنتخب الوطني، مبارتيه الوديتين المقررتين يومي 9 و13 أكتوبر الجاري، أمام كل من نيجيريا ومنتخب المكسيك، بدون جمهور

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، خبر برمجة هاتين المواجهتين الوديتين، دون جمهور.

وارتأت “الفاف”، لإعلام أنصار الخضر بهذا القرار، بعد إبداء العديد من الجزائريين المغتربين، رغبتهم في حضور هاتين المواجهتين، لتشجيع رفقاء رياض محرز.

وتم برمجة المبارتين الوديتين للمنتخب الوطني، أمام كل من نيجيريا، والمكسيك، بدون جمهور، بسبب الوضعية الوبائية التي يعيشها العالم بسبب كورونا.