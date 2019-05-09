“الخضر” يواجهون هذا المنتخب القوي قبل “الكان” !!

الرياضة
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“الخضر” يواجهون هذا المنتخب القوي قبل “الكان” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

من المحتمل جدا أن يواجه المنتخب الوطني الجزائري منتخب الكونغو الديمقراطية وديا قبل منافسة كأس أمم إفريقيا القادمة.

وكشف موقع “أفريكا فوتبال دايلي” نقلا عن الصحافة الكونغولية المحلية أن الخضر سيواجهون الكونغو الديمقارطية بإسبانيا.

وأضاف ذات المصدر أن المنتخب الكونغولي برمج تربصا تحضيريا بمدينة ماربيلا الإسبانية قبل إنطلاق منافسة “الكان”.

وختم المصدر بالتأكيد أن بوركينا فاسو سيكون المنافس الثاني للكونغو الديمقراطية خلال تربص إسبانيا التحضيري.


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