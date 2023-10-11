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الرياضة

الخضر يواجهون وديا الرأس الأخضر بالبدلة البيضاء

بقلم عزيز طالبي
الخضر يواجهون وديا الرأس الأخضر بالبدلة البيضاء
الرأس الأخضر
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إنتهى الاجتماع التقني الذي أجراه اليوم الأربعاء، المسؤولون عن المنتخب الوطني الجزائري و منتخب الرأس الأخضر.

وأنهى الاجتماع بأن المنتخب الوطني سيلعب بالبدلة البيضاء، في حين سيلعب المنتخب الضيف الرأس الأخضر بالبدلة الزرقاء.

كما تقرّر أحقية اعتماد كل من الناخب الوطني جمال بلماضي و مدرب منتخب الرأس الأخضر بإحداث 6 تغييرات كاملة.

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