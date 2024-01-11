الخضر يواصلون الاستعدادات بملعب الثانوية الكلاسيكية ببواكي

يواصل لاعبو الخضر الاستعدادات الجدية للمباراة الأولى من منافسة كأس امم إفريقيا التي ستجري أمام أنغولا يوم 15 جانفي الجاري.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد جميع اللاعبين بما الحارس رايس وهاب مبولحي والمهاجم أدم وناس ويوسف بلايلي.

كما أجرى الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني وسط ظروف طبيعية معتدلة ودرجة الحرارة وصلت إلى 26 درجة.

كما تدرب لاعبو الخضر فوق أرضية ميدان هجينة و متطورة، التي لا تبعد كثيرا عن مقر الفريق.

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