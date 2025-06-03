الخُضر يواصلون التحضيرات في سيدي موسى استعدادًا لمواجهتي رواندا والسويد

يواصل المنتخب الوطني الجزائري تحضيراته الجدية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بـ سيدي موسى. وذلك استعدادًا للمباراتين الوديتين المرتقبتين أمام منتخبي رواندا والسويد.

المقررتين يومي 5 و10 جوان الجاري، في إطار التوقف الدولي.

ويجري التربص وسط أجواء حماسية وجدية كبيرة من قبل اللاعبين. تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني، بيتكوفيتش، الذي يعكف على ضبط الجاهزية البدنية والتكتيكية لأشباله. وتجريب عدة خيارات فنية، بهدف الوقوف على مدى انسجام التشكيلة قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

وتعَدُّ هاتان الوديتان فرصة مهمة للطاقم الفني من أجل اختبار بعض اللاعبين، في صورة الحارس بن بوط. بالإضافة إلى منح الفرصة للعائدين بعد غياب، في مقدمتهم نبيل بن طالب، الذي سجل عودته بعد تعافيه من أزمة صحية أبعدته لفترة طويلة عن المنافسة.

وتكتسي مباراة رواندا طابعًا إفريقيًا، وهو ما يسمح بتحضير الفريق ذهنيًا وتكتيكيًا لمباريات تصفيات كأس العالم المقبلة. فيما تمثل مواجهة السويد تجربة أوروبية مفيدة أمام منتخب منظم وذي أسلوب مختلف.

وتسعى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، من خلال هذا التربص، إلى توفير كل الظروف المثالية للمنتخب من أجل استعادة التوازن وبناء فريق قادر على المنافسة في المحافل القارية والدولية.