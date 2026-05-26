“الخضر” يواصلون التحضيرات للمونديال

تتواصل تحضيرات المنتخب الوطني بالمركز التقني بسيدي موسى، اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وسط أجواء يسودها التركيز والحماس داخل المجموعة.

وشهدت الحصة التدريبية الثانية حضور أغلب العناصر المعنية بالتربص، إذ يعمل الطاقم الفني على رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية للاعبين قبل دخول المنافسة الرسمية.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، عن تنظيم حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير، وذلك يوم الأحد 31 ماي الجاري.

وستُجرى الحصة التدريبية بداية من الساعة الخامسة مساءً، بملعب نيلسون مونديلا، بحضور الجماهير الجزائرية التي ستكون على موعد مع متابعة نجوم المنتخب عن قرب.