الخضر يواصلون التحضيرات لمواجهة أوغندا

يواصل المنتخب الوطني الجزائري، تحضيراته الجدية تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أوغندا، المقررة يوم الثلاثاء.

ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، بملعب “حسين آيت أحمد”، على الساعة الخامسة مساءً.

و خاض أشبال المدرب، بيتكوفيتش، حصة تدريبية مسائية اليوم السبت، ركّز خلالها الطاقم الفني على الجوانب البدنية والتكتيكية.

أجواء الحصة كانت إيجابية، وسط روح عالية داخل المجموعة، خاصة بعد ضمان التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، ويرغب رفقاء القائد، رياض محرز، في إنهاء التصفيات بقوة أمام جماهير تيزي وزو.