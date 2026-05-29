الخضر يواصلون التحضيرات لمواجهة هولندا

يواصل المنتخب الوطني الجزائري، تدريباته بمركز سيدي موسى، تحضيرًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب هولندا، المقررة الأربعاء المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بكأس العالم 2026.

وخاضت عناصر “الخضر”، اليوم الجمعة رابع حصة تدريبية خلال التربص، حيث ركّز الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وطاقمه الفني على الجانبَين البدني والتكتيكي، في إطار رفع جاهزية اللاعبين قبل الموعد الودي القادم.

وكان بيتكوفيتش قد منح لاعبيه يوم أول أمس الأربعاء، راحة بمناسبة عيد الأضحى، قبل العودة أمس الخميس إلى أجواء العمل واستئناف التحضيرات بشكل عادٍ بمركز سيدي موسى.

ومن المنتظر أن يلتحق متوسط الميدان الدولي هشام بوداوي، غدًا السبت، بتربص المنتخب الوطني، عقب ضمان ناديه نيس، البقاء في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

وغاب بوداوي عن مواجهة نيس أمام سانت إيتيان، كإجراء احترازي، بعدما تعرض لإصابة خفيفة على مستوى الفك خلال لقاء الذهاب، غير أن حالته لا تدعو للقلق، ما سيسمح له بالانضمام بشكل عادي إلى تربص “الخضر”.