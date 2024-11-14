الخضر يواصلون تصدر المجموعة الخامسة لتصفيات كان 2025

يواصل المنتخب الوطني تصدر المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 رغم تعادله أمام منتخب غينيا الاستوائية (0-0).

وأصبح المنتخب الوطني يملك في رصيده 13 نقطة، في أعلى الترتيب، يليه منتخب غينيا الاستوائية الذي يملك في رصيده 8 نقاط، و ثالثا منتخب ليبيريا بـ 4 نقاط وفي الأخير منتخب الطوغو بنقطتين.

و ينتظر أن يواصل الناخب الوطني بيتكوفيتش ولاعبوه تزعم المجموعة وإضافة ثلاث نقاط يوم الأحد القادم بمناسبة مباراة ليبيريا التي ستجرى بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو. حيث قد يصل رصيد الخضر 16 نقطة في حال الفوز، ليتأهلوا إلى العرس الكروي بنتائج ممتازة.

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