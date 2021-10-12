الخضر يواصلون سلسلة اللاهزيمة و يُعادلون رقم الأرجنتين

واصل المُنتخب الوطني الجزائري سلسلة المباريات دون هزيمة بعد وصوله لـ 31 مباراة على التوالي.

وفاز المنتخب الوطني برباعية كاملة دون رد أمام مُنتخب النيجر في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وعادل المنتخب الجزائري الرقم القياسي للمنتخب الأرجنتيني في عدد المباريات دون هزيمة، حيث يمتلك المنتخب الأزرق السماوي في رصيده 31 مباراة دون هزيمة في الفترة الممتدة ما بين 1991-1993.

هذا وتجاوز أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي المُنتخب الفرنسي الذي حقق سلسلة بدون هزيمة بلغت 30 مُباراة في الفترة الممتدة بين 1994-1996.

في حين يبقى الرقم القياسي عند المنتخب الإيطالي بـ 37 مباراة دون هزيمة.