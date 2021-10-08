الخضر يواصلون سلسلة اللاهزيمة و يُعادلون رقم فرنسا

واصل المنتخب الوطني الجزائري سلسلة المباريات دون هزيمة بعد وصوله لـ 30 مباراة على التوالي.

وفاز المنتخب الوطني بسداسية كاملة مُقابل هدف أمام منتخب النيجر في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وعادل المنتخب الجزائري الرقم القياسي للمنتخب الفرنسي في عدد المباريات دون هزيمة، حيث يمتلك المنتخب الأزرق في رصيده 30 مباراة دون هزيمة في الفترة الممتدة ما بين 1994-1996.

في حين يبقى الرقم القياسي عند المنتخب الإيطالي بـ 37 مباراة دون هزيمة.