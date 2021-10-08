إعــــلانات
الرياضة

الخضر يواصلون سلسلة اللاهزيمة و يُعادلون رقم فرنسا

بقلم حواز عبد النور
الخضر يواصلون سلسلة اللاهزيمة و يُعادلون رقم فرنسا
المُنتخب الوطني بالقوة السادسة
  • 2485
  • 0

واصل المنتخب الوطني الجزائري سلسلة المباريات دون هزيمة بعد وصوله لـ 30 مباراة  على التوالي.

وفاز المنتخب الوطني بسداسية كاملة مُقابل هدف أمام منتخب النيجر في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وعادل المنتخب الجزائري  الرقم القياسي للمنتخب الفرنسي في عدد المباريات دون هزيمة، حيث يمتلك المنتخب الأزرق في رصيده 30 مباراة دون هزيمة في الفترة الممتدة ما بين 1994-1996.

في حين يبقى الرقم القياسي عند المنتخب الإيطالي بـ 37 مباراة دون هزيمة.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=997324
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر