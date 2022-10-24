الخضر يودعون دورة لوناف ويقصون من الكان رسميا

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة. ضد نظيره التونسي. برسم ثالث لقاءاته بكأس شمال إفريقيا. المؤهلة لكأس إفريقيا 2023 بمصر.

وأنهى الخضر الشوط الأول متأخرين في النتيجة بـ3.1، قبل ىأن يستفيق لاسات ويتمكنون من العودة في أطوار اللقاء، إذ أنهوه بالتعادل بأربعة أهداف لمثلها ضد تونس.

وسجل أهداف المنتخب الوطني في اللقاء، يونس آيت عامر بعد تمريرة حاسمة من طرف رحو جورس، في الدقيقة الـ34، وأضاف اللاعب تيطراوي الهدف الثالث87.

وبهذه الحصيلة السلبية التي سجلها الخضر في دورة لوناف، بالتعادل ضد ليبيا بهدف مقابل هدف، والهزيمة ضد المغرب بهدفين لصفر.

بتذيل المنتخب الوطني مجموعته رابعا، في دورة لوناف، أقصي المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة من كأس إفريقيا، التي ستحتضنها مصر العام المقبل رسميا.