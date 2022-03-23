الخضر يُجرون آخر حصة تدريبية بغينيا الإستوائية وبلماضي يضبط الأمور !

يُجري في هاته الأثناء المنتخب الوطني الجزائري آخر حصة تدريبية بعاصمة غينيا الإستوائية مالابو.

موفد النهار إلى مالابو كشف أن الحصة التدريبية الأخيرة بمالابو سيُخصصها الناخب الوطني جمال بلماضي لضبط كل التفاصيل.

كما أضاف ذات المصدر أن الحصة التدريبية الأخيرة المُقررة غدا الخميس بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية ستكون تمويهية.

خاصة وأن المنتخب الكاميروني سيتجسس بالتأكيد على الحصة التدريبية لزملاء القائد، رياض محرز.

موفد النهار إلى مالابو كشف أيضا أن “الكوتش جمال” برمج حصة فيديو لمعاينة المنتخب الكاميروني أمسية اليوم الأربعاء.

كما كان الخضر قد أجروا حصة تنشيط العضلات صبيحة اليوم في أرجاء فندق “سوفيتال سيبوبو” قبل تناول وجبة الإفطار وآخذ قيلولة.