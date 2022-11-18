الخضر يُجرون آخر حصة تدريبية بمالمو قبل مواجهة السويد

آجرى سهرة اليوم الجمعة المُنتخب الوطني الجزائري أول وآخر حصة تدريبية له بمدينة مالمو السويدية.

وذلك تحسبا لمواجهة السويد الودية المُقررة غدا السبت بداية من الـ20:30 بملعب “إيلدا”.

وجرت الحصة التدريبية للخضر بالملعب الذي سيحتضن المواجهة وكانت مفتوحة أمام الأنصار والإعلام لمدة 15 دقيقة.

وشجع الأنصار عناصر المنتخب الوطني اضافة إلى الناخب الوطني بعبارة “الله أكبر جمال بلماضي” ما أعجب الأخير كثيرا.