الخضر يُجرون أول حصة تدريبية قبل مواجهة موريتانيا

أجرى أمسية اليوم الإثنين المنتخب الوطني الجزائري أول حصة تدريبية بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا للمباراة الودية الأولى للخضر المُقررة سهرة الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ضد منتخب موريتانيا.

وذلك في التربص الذي إنطلق بصفة رسمية اليوم الإثنين عقب وصول كل اللاعبين الى الجزائر ما عدا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز الذي سيغيب بنسبة كبيرة عن مواجهة موريتانيا بإذن من الناخب الوطني جمال بلماضي بسبب خوضه نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا سهرة السبت.

وكان العديد من نجوم المنتخب الوطني الجزائري على غرار بلايلي عطال بونجاح سليماني وكذا بن العمري قد دخلوا الى مركز سيدي موسى في الأيام القليلة الماضية قبل إنطلاق التربص بصفة رسمية، وذلك للتدرب رفقة المحضر البدني والحفاظ على لياقتهم البدنية.