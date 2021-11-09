الخضر يُخيبون الآمال في إفتتاح دورة “لوناف”

سقط الخضر بثلاثة أهداف لإثنين، في إفتتاح دورة “لوناف”، عند مُلاقاتهم بعد ظهيرة اليوم الثلاثاء لنظيرهم التونسي.

وإفتتح مُحاربو الصحراء باب التسجيل أولا، بعد مرور نصف ساعة من اللعب عن طريق جوراس رحو، ولكن نسور قرطاج عدلوا سريعا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وعاد أشبال المدرب لاسات، بقوة في المرحلة الثانية وهزوا الشباك من جديد بواسطة سيرفوناس كازادو، لينهاروا بعد ذلك.

وإستقبلت شباك الحارس أوناس، هدفين خلال المرحلة الثانية سمحا لأصحاب الأرض التونسيين، بالحصول على النقاط الثلاث.

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