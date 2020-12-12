الخضر يُنقذون نجمهم الصاعد من تكرار سيناريو بوداوي

أنقذ المنتخب الوطني للشُبان، النجم الصاعد تيدي بولهندي، من تكرار سيناريو هشام بوداوي، بالسفر الى الأراضي المُحتلة.

وتفادى صاحب الـ19 عاما الأسوء، بتواجده مع الخضر لفئة أقل من 20 عاما، ليغيب عن ناديه نيس في آخر لحظة.

وكان الحارس المُتألق، سيجد نفسه مُجبرا على التنقل لفلسطين، مثلما حدث مع بوداوي، خاصة وأن طاقم العقبان إستدعى الكثير من الشبان.

وجاء تواجد من يُرشحه الجميع لخلافة رايس وهاب مبولحي، في الجزائر، ليُجنبه القيل والقال الذي عاشه زميله في الفريق الفرنسي.

وتعرض بوداوي، لإنتقادات لاذعة من طرف الكثير من المتابعين، بعد مُشاركته الأخير، أمام بئر السبع، في مُنافسة الأوروبا ليغ.

ودافع مُحاربوا الصحراء، عن زميلهم، مُطالبين بعدم إدخال السياسة في الرياضة، وعدم التشكيك في بوداوي.