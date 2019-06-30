الخضر يُواجهون “الفراعنة” في هذه الحالة !

تحلم الجماهير الإفريقية والعربية وحتى العالمية بمشاهدة “الجزائر” أمام “مصر” في كأس أمم إفريقيا.

فمدرب الأهلي المصري السابق “مانويل جوزي” تمنى أن يتفادى المنتخب المصري نظيره الجزائري حتى المباراة النهائية.

في حين أنه يمكن أن يتواجه كل من “محرز” و “صلاح” في الدور النصف النهائي في حالة واحدة فقط.

ففي حالة تصدر المنتخب المصري لمجموعته وفوزه بالمباريات الإقصائية وتأهله للدور النصف النهائي وفي حالة أيضا تأهل الخضر للدور النصف النهائي سيتقابلان معا.

فالخضر ضمنوا التأهل في صدارة المجموعة الثالثة والإحتمالات الممكنة ترجح إلى إمكانية مواجهة المنتخب المصري في حالة واحدة فقط وهي “النصف النهائي”.