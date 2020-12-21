الخضر يُواصلون مهازلهم ويسقطون أمام ليبيا

واصل شبان الخضر، مُسلسل عروضهم المخيبة، في دورة إتحاد شمال إفريقيا، بتعرضهم لهزيمة ثانية على التوالي، أمام ليبيا هذه المرة.

وظهر المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، بمُستوى مُخيب للآمال، وعجزوا عن تهديد مرمى المُنافس، سوى في مرات قليلة.

واكتفى “محاربو الصحراء” بالتسجيل ضد مرماهم، سامحين لليبيا بالانتصار بكل سهولة، ودون بذل مجهودات مُضاعفة.

ويبقى اللافت للنظر، هو عجز أشبال صابر بن سماعين، عن خلق فُرص خطيرة على مرمى المُنافس، في سيناريو كارثي.

وبهذه الخسارة الجديدة، فإن الأفناك، يفقدون نهائيا فُرص التأهل للطبعة القادمة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021.