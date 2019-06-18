“الخضر” يُودعون قطر بصورتهم الرسمية قبل “الكان”

أنهت عناصر المنتخب الوطني في الساعات القليلة الماضية، تربصها في العاصمة القطرية الدوحة، بإلتقاط صورتهم الرسمية قبل موعد “الكان 2019”.

وصنع مُحاربوا الصحراء أجواء مميزة في الفندق الذي كانوا يُقيمون فيه، مؤكدين مُجددا على الروح الأخوية التي تجمع بينهم حاليا.

يُشار بأن أشبال جمال بلماضي، سيُسافرون في الساعات القليلة القادمة للعاصمة المصرية القاهرة للقيام بآخر الروتوشات، قبل إنطلاق المُنافسة الرسمية.

ولعب زملاء رياض محرز مُبارتين خلال تواجدهم في الدوحة، تعادلوا في أولها أمام بورندي وفازوا في الثانية أمام النسور المالية.