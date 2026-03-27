الخضر يكتسحون غواتيمالا بسباعية نظيفة ودّيا

قدّم المنتخب الوطني مباراة قوية، بعدما أمطر شباك منتخب غواتيمالا بسبعة أهداف كاملة دون رد، في المباراة الودية التي احتضنها ملعب “لويجي فيراريس” بإيطاليا، ضمن تحضيرات “الخضر” للاستحقاقات القادمة وعلى رأسها تصفيات كأس العالم.

ودخل أشبال الناخب فلاديمير بيتكوفيتش المواجهة بعزيمة كبيرة، حيث افتتح محمد أمين غويري باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة 18، قبل أن يضيف القائد رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 30 من علامة الجزاء، فيما اختتم المدافع أشرف عبادة ثلاثية الشوط الأول في الدقيقة 45+1، مانحًا الأفضلية المريحة للمنتخب الوطني قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل “الخضر” مهرجانهم الهجومي، حيث أضاف حسام عوار الهدف الرابع مباشرة بعد الاستئناف في الدقيقة 47، قبل أن يعود المتألق أمين غويري لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس للمنتخب في الدقيقة 60. ولم يكتف رفقاء محرز بذلك، إذ عمّق فارس غيجيمس الفارق بهدف سادس في الدقيقة 82، ليختتم نذير بن بوعلي السباعية في نفس الدقيقة، وسط ذهول المنافس.

وعكست هذه النتيجة العريضة الجاهزية الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الوطني، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، كما أظهرت الانسجام الواضح بين اللاعبين والفعالية الهجومية العالية.

هذا الفوز العريض يمنح دفعة معنوية قوية لـ“الخضر” قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أوروغواي يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء ودي بنكهة رسمية، يعد باختبار حقيقي لقدرات كتيبة بيتكوفيتش.