“الخضر” يتأخرون بهدف نظيف أمام سويسرا في الشوط الأول

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مواجهته المصيرية أمام نظيره السويسري متأخراً بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الطرفين على أرضية ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، لحساب الدور الثاني من نهائيات كأس العالم.

ودخل “محاربو الصحراء” اللقاء بتركيز عالٍ، إلا أن تشكيلة المنتخب السويسري تمكنت من خطف هدف التقدم مبكراً وتحديداً في الدقيقة 11 عن طريق المهاجم بريل إيمبولو، الذي استغل ثغرة في الدفاع الجزائري ليهز شباك “الخضر”.

وعلى الرغم من تلقي الهدف المبكر، حاول عناصر النخبة الوطنية تنظيم صفوفهم والبحث عن منافذ للوصول إلى مرمى المنافس، غير أن الهجمات الجزائرية افتقدت للمسة الأخيرة الحاسمة أمام تنظيم دفاعي سويسري محكم، لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم “الساعاتية”.

وتتجه أنظار الجماهير الجزائرية والمتابعين الآن نحو دكة البدلاء، حيث ينتظر الجميع ردة فعل قوية من الكتيبة الوطنية في الشوط الثاني، واللمسة التكتيكية للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، المطالب بإيجاد الحلول الخططية الكفيلة بإعادة التوازن لتشكيلة “الخضر”، وضخ دماء جديدة قادرة على اختراق الدفاع السويسري وتعديل النتيجة للعودة في سباق التأهل التاريخي.