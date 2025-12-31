“الخضر” يفوزون على غينيا الاستوائية وينهون دور المجموعات بالعلامة الكاملة

أنهى المنتخب الوطني الجزائري دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما تفوّق على منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة، الذي جرى مساء اليوم الأربعاء.

ودخل “الخُضر” المواجهة بعزيمة واضحة لحسم الأمور مبكرًا، وهو ما تجسّد في الأداء القوي خلال الشوط الأول. إذ افتتح المدافع زين الدين بلعيد باب التسجيل في الدقيقة الـ19 برأسية محكمة عقب ركنية منفذة بدقة من الحاج موسى، مبرزًا حضوره البدني وتمركزه الجيد داخل منطقة الجزاء.

ولم يتأخر الهدف الثاني كثيرًا، إذ وقّع فارس شايبي على هدف جميل في الدقيقة الـ25، بعد عمل فردي مميز وتسديدة متقنة ألهبت مدرجات الأنصار.

واصل المنتخب الوطني ضغطه الهجومي وسيطرته على وسط الميدان، ليختتم إبراهيم مازة ثلاثية الشوط الأول في الدقيقة الـ32. بعد ارتقاء رائع برأسية إثر كرة عرضية من الحاج موسى، مؤكّدًا مرة أخرى قيمته الفنية وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

وشهدت المرحلة الأولى تألقًا لافتًا لعدة عناصر، في مقدّمتها إبراهيم مازة الذي بصم على شوط أول مميز، إلى جانب فارس شايبي الذي قدّم مباراة متكاملة هجومًا وتنظيمًا. كما كان حاج موسى من أبرز الأسماء، بعدما منح تمريرتين حاسمتين وأبان عن مهارات فنية عالية، رغم بعض النزعة الفردية.

في الشوط الثاني، عرف أداء المنتخب الجزائري تراجعًا نسبيًا، سواء من حيث الإيقاع أو الضغط العالي. ما سمح لمنتخب غينيا الاستوائية بالعودة نسبيًا في المباراة. هذا التراجع ترجم بهدف تقليص الفارق في الدقيقة الـ50 عن طريق المهاجم إيميليو نسوي، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة العمليات لم تترك أي فرصة للحارس ماندريا.

ورغم الهدف، نجح رفقاء القائد زروقي، في استعادة توازنهم والتحكم في مجريات اللعب، من خلال حسن تسيير الكرة والانضباط التكتيكي، ليحافظوا على التقدم حتى صافرة النهاية دون مخاطر كبيرة.

وبهذا الفوز، يختتم المنتخب الوطني دور المجموعات بالعلامة الكاملة. بعد فوزه في الجولة الأولى على السودان بثلاثية نظيفة، ثم تجاوزه منتخب بوركينافاسو في الجولة الثانية بهدف دون رد، ليؤكد جاهزيته الذهنية والفنية لمواصلة المشوار بثبات في الأدوار الإقصائية.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني في الدور ثمن النهائي منتخب كونغو الديمقراطية، هذا الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.