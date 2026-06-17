الخضر يتأخرون أمام الأرجنتين بهدف دون رد في الشوط الأول

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مواجهته أمام المنتخب الأرجنتيني متأخراً بهدف دون رد، في اللقاء الجاري على ملعب “أروهيد” بمدينة كانساس سيتي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الوحيد في المرحلة الأولى عن طريق قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثامنة، مستغلاً إحدى الفرص القليلة التي أتيحت لمنتخب “التانغو” خلال شوط اتسم بالحذر التكتيكي من الجانبين.

ورغم التأخر في النتيجة، ظهر “الخضر” بوجه مقنع ونجحوا في مجاراة منافسهم، بل وتمكن فارس شايبي من هز الشباك بهدف رائع، غير أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى اللقطة.

وسيكون أشبال الناخب الوطني مطالبين بردة فعل قوية في الشوط الثاني من أجل العودة في النتيجة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي.