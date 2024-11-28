الخضر يحافظون على مركزهم الـ37 عالميا في ترتيب الفيفا

حافظ المنتخب الوطني الجزائري على مركزه الـ37 في التصنيف العالمي للمنتخبات، لشهر نوفمبر.

وهو التصنيف الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس.

وحسب ما نشره موقع “فيفا”، في آخر تحديث للترتيب العام للمنتخبات، فقد خسر الخُضر 1.09 نقطة من رصيدهم المقدر بـ1495.85 نقطة في التصنيف الجديد.

ورغم فوز رفقاء القائد، رياض محرز، بخماسية مقابل هدف أمام ليبيريا، في الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2025″، إلاَّ أن ترتيب الخضر تأثر بالتعادل السلبي أمام غينيا الاستوائية في إطار الجولة الخامسة من التصفيات.

وحافظ المنتخب الوطني على مركزه الرابع إفريقياً خلف منتخبات المغرب، السنغال، ومصر.

أما على المستوى العربي فقد احتل زملاء القائد رياض محرز المرتبة الثالثة.